Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Фетисов возложил цветы к мемориалу возле «Крокуса»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Федерального собрания России Вячеслав Фетисов возложил цветы к мемориалу жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Кадры с места публикует 5-tv.ru.

Сегодня, 30 апреля, наступил сороковой день с этой ужасной трагедии. Возле концертного зала лежит большое количество цветов, мягких игрушек и портретов. К ним возложил букет красных гвоздик и легендарный хоккеист Фетисов.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 145 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области. В конце марта четверо исполнителей теракта в «Крокусе» были внесены в реестр террористов, а недавно этот список пополнился именами еще семи фигурантов дела.

Правоохранители и сегодня занимаются расследованием уголовного дела. Как отмечали в СК, картина произошедшего собирается буквально по крупицам. Всего по данному делу арестованы 12 человек, в том числе четыре исполнителя теракта.

Ранее 5-tv.ru писал, что у здания «Крокус Сити Холла» проходит панихида по погибшим в теракте. Люди несут цветы к мемориалу на сороковой день с трагедии.