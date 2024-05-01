Генсек НАТО Столтенберг заявил о пошатнувшемся доверии Украины к союзникам
Какими действиями западных стран недовольна Незалежная?
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
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Доверие Украины к своим союзникам из альянса НАТО пошатнулось. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в беседе с агентством Reuters. По его словам, причина кроется в задержках поставок вооружения.
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«Конечно, тот факт, что мы не поставили то, что обещали, пошатнул доверие», — сказал генсек НАТО.
Недавно президент США Джо Байден подписал закон о помощи союзникам, включая Украину. Незалежная получит 61 миллиард долларов. Как ранее писал 5-tv.ru, киевский режим уже получает обещанную помощь от Штатов.
Кровавый долг: украинцев предупредили о расплате за каждый цент от Запада
Россия продолжает проведение специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.
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