Министру также показали модернизированное вооружение для борьбы с вражескими дронами.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, в ходе которого заслушал доклады командования по обстановке в зоне проведения спецоперации и характеру действий противника. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Шойгу в ходе совещания отметил, что наши бойцы выполняют задачи согласно плану СВО и указал на необходимость нарастить объемы поставок войскам вооружения, военной техники и средств поражения для поддержания темпов наступления.

Вместе с тем Шойгу подчеркнул важность улучшения работы подразделений, которые занимаются ремонтом и восстановлением техники, как в зоне СВО, так и в тылу.

Министр поручил сократить сроки проведения ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для быстрого проведения этой работы.

Кроме того, Шойгу показали результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с вражескими БПЛА и защищенности личного состава от FPV-дронов на поле боя.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Шойгу поздравил отличившиеся в спецоперации воинские части. Эти бойцы каждый день проявляют героизм и мужество на поле боя.