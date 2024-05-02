На Поклонной горе выставили военные трофеи российской армии.

Весьма болезненно отреагировали западные журналисты на открытие выставки западной трофейной техники в Москве. Многие издания молчат. За всех высказался автор немецкой газеты Bild, назвал экспозицию унижением для стран Запада и акцентировал внимание на том, что «Леопарду» согнули дуло. Автор колонки с горечью признает — что организаторам действительно удалось произвести впечатление.

На выставке представлены и образцы французской техники.

«Горечь, большую горечь я испытываю, когда вижу французскую технику здесь, в Москве. Я патриот своей страны, и мне очень больно из-за того, что эти машины оказались тут. Я считаю, что у Франции нет никаких интересов ни на Украине, ни в Черном море, ни в Азовском, и намного более честным было бы помогать русским и украинцам сесть за стол переговоров», — прокомментировал вице президент международного движения русофилов Фабис Сорлин.

Всего на выставке представлены больше 30 боевых машин, ставших трофеями российских войск. Однако самый большой интерес у публики вызвал американский Abrams — его установили как раз в центре экспозиции. О чем коротко в своем эфире упомянули журналисты Fox News.

Также на поклонной горе можно увидеть экспериментальный образец танка «Азовец» украинской сборки. Серийное его производство в Киеве так и не наладили, а боевые качества машины оказались не на высоте.

Ранее 5-tv.ru писал, что выставка трофейной техники НАТО вызвала ажиотаж в Москве.