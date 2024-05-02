С кровавой бойни, устроенной украинскими националистами в Доме профсоюзов, прошло ровно десять лет.

Теракт в «Крокус Сити Холле» и кровавая бойня, устроенная десять лет назад в Доме профсоюзов в Одессе, имеют общий подход: атака на мирных людей и поджог, чтобы было больше жертв. Об этом заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

«В организации теракта в „Крокусе“ и бойни в Одессе четко прослеживается один подход: вначале — атака против мирных людей, затем — поджог, чтобы жертв было как можно больше. Конец этому геноциду может положить только ликвидация нынешнего киевского режима», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Пасечник подчеркнул, что за десять лет власти Украины не просто ничего не сделали для поимки и привлечения к ответственности виновников той ужасающей трагедии, но и включили их в состав официальных госструктур. А коллективный Запад, вместо осуждения, продолжил поддерживать преступный режим, сформировавшийся в Киеве.

«Трагедия на Куликовом поле — одно из подтверждений того, что денацификация Украины необходима», — напомнил глава ЛНР.

Трагедия в Одессе 2 мая 2014 года

Трагедия в Одессе в одесском Доме профсоюзов. Фото: © РИА Новости / Александр Полищук

Происшествие в одесском Доме профсоюзов произошло ровно десять лет назад, 2 мая 2014 года. Тогда по разные стороны баррикад встретились противники и сторонники евромайдана. Сначала противостояния между активистами начались на Греческой площади, а позже перекинулись на Куликово поле. Там сторонники евромайдана разгромили палаточный лагерь своих оппонентов.

Люди, которые не желали госпереворота в стране, скрылись и забаррикадировались в Доме профсоюзов. В итоге националисты подожгли здание. По официальным данным МВД Украины, в результате пожара погибли 48 человек, а 240 пострадали.

Стоит отметить, что в своей предвыборной компании тогда еще кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обещал найти виновных в этой трагедии. Однако после своего избрания клятвы, данные украинскому народу, он благополучно «забыл».

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокус Сити Холле». Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 145 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области. В конце марта четверо исполнителей теракта в «Крокусе» были внесены в реестр террористов, а недавно этот список пополнился именами еще семи фигурантов дела.

Правоохранители и сегодня занимаются расследованием уголовного дела. Как отмечали в СК, картина произошедшего собирается буквально по крупицам. Всего по данному делу арестованы 12 человек, в том числе четыре исполнителя теракта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кому нужна была трагедия в Доме Профсоюзов в Одессе.