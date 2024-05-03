Украинские боевики вновь ударили по Токмаку в Запорожской области

Губернатор Запорожской области Балицкий сообщил об ударе ВСУ по Токмаку
Фото: Telegram / Балицкий Евгений / BalitskyEV
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Снаряд попал в жилой дом.
Украинские боевики нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.
«По предварительным данным, под завалами могут быть люди», — написал глава области в своем Telegram-канале.
Сейчас на месте работают спасатели и другие экстренные службы.
Этот запорожский город последнее время неоднократно подвергался атакам со стороны киевского режима. Причем, бьют ВСУ исключительно по гражданским объектам, в том числе — жилой застройке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как выглядит Токмак после обстрела со стороны боевиков ВСУ.
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