Украинские боевики вновь ударили по Токмаку в Запорожской области

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 88 0

Губернатор Запорожской области Балицкий сообщил об ударе ВСУ по Токмаку

Украинские боевики вновь ударили по Токмаку в Запорожской области

Фото: Telegram / Балицкий Евгений / BalitskyEV

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Тема:
Спецоперация

Снаряд попал в жилой дом.

Украинские боевики нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.

«По предварительным данным, под завалами могут быть люди», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Сейчас на месте работают спасатели и другие экстренные службы.

Этот запорожский город последнее время неоднократно подвергался атакам со стороны киевского режима. Причем, бьют ВСУ исключительно по гражданским объектам, в том числе — жилой застройке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как выглядит Токмак после обстрела со стороны боевиков ВСУ.

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