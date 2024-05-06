Си Цзиньпин заявил, что Китай не является стороной украинского конфликта

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 72 0

Он отметил, что Поднебесная энергично работает над содействием мирным переговорам.

Си Цзиньпин заявил, что Китай не является стороной украинского конфликта

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Спецоперация

Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной. Все это время Китай энергично работал над содействием мирным переговорам», — сказал он в ходе трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Он отметил, что Пекин, Париж и Брюссель желают скорейшего прекращения огня и восстановления мира в Европе. Китаю, Франции и ЕС необходимо противодействовать эскалации боевых действий и создавать условия для переговоров о мире, подчеркнул Си Цзиньпин.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, чего ожидать от европейского турне Си Цзиньпина.

Тема:
Спецоперация
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