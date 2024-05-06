Дал заднюю: Макрон заявил, что Франция не ведет войну с Россией

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 109 0

Макрон: Франция не воюет с Россией и российским народом

Дал заднюю: Макрон заявил, что Франция не ведет войну с Россией

Фото: Reuters / CHRISTOPHE PETIT TESSON

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Тема:
Спецоперация

Ранее Париж заявлял о возможности отправки своих войск на Украину. Что изменилось?

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Париж заявил, что не находится в войне с Россией или русским народом.

«Мы не находимся в войне ни с Россией, ни с российским народом», — прокомментировал Макрон.

При этом президент заявил, что продолжит поддерживать Украину и предоставлять ей то, что необходимо.

Ранее Макрон сообщил, что готов отправить французских военных на территорию Украины, если глава Незалежной Владимир Зеленский об этом попросит. Многие лидеры других западных стран не поддержали президента Франции, ведь, по их словам, фактически такой шаг может стать предпосылкой к началу Третьей мировой войны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Китай не является стороной украинского конфликта.

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