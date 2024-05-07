Майский снегопад: москвичей призвали одеваться потеплее на 9 Мая

Синоптик Варакин: в ночь на 9 мая в Москве ожидается дождь со снегом и холод
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Аномальное похолодание окутало Центральную Россию.
Совсем не весенняя погода ждет жителей столичного региона на грядущих выходных. Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в своем Telegram-канале предупредил их об «ультраполярном вторжении», и Москва рискует оказаться в центре заморозков.
О том, что температурные значения будут скорее апрельскими, а не майскими, сообщил KP.RU Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, столбики термометров опустятся на четыре-шесть градусов ниже норма.
«На 9 мая надо одеваться потеплее, потому что будет и ветер холодный, и температура не выше 5-10 градусов. Плюс с 8 на 9 мая возможны кратковременные осадки, причем ночью, вполне вероятно, будет дождь с мокрым снегом», — прокомментировал он.
По оценкам Варакина, похолодание продлится до 12 мая, а холоднее всего будет в северных и северо-восточных районах города. Причина тому — циклоны из Атлантики.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости поделился схожим прогнозом. По его словам, мокрый снег может начаться в столице уже 7 мая.
Тем не менее, синоптики обещают, что вторая половина мая компенсирует холодные дни своим теплом. В конце месяца жители Центрально России наконец-то смогут порадоваться солнцу.
Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в московские дома.
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