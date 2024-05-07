Иван Сырский, пасынок главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, возглавил автопробег в столице Австралии. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Иван Сырский объяснил, что возглавил автопробег в честь Дня Победы не только в знак уважения своего покойного прадеда-участника Великой Отечественной войны, но и для демонстрации глубокого уважения президенту России Владимиру Путину.

Стоит отметить, что Иван Сырский, несмотря на угрозы со стороны руководства ВСУ, уже десятый год подряд устраивает в Сиднее автопробег в честь Дня Победы. Более того, он ни раз поддерживал проведение специальной военной операции. По словам российского активиста в Австралии Семена Бойкова, приемный сын главкома ВСУ вновь высказал поддержку СВО во время юбилейного автопробега.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Иван Сырский поздравил россиян с освобождением Авдеевки в ДНР. В марте этого же года он записал еще одно видеообращение, но в этот раз направленное к Владимиру Путину. Тогда он горел желанием не только поддержать проходящие в России выборы президента, но и получить российское гражданство.