Торжественная церемония вступления в должность главы государства проходит в Кремле.

Решение большинства стран Запада проигнорировать приглашения на инаугурацию президента РФ Владимира Путина не требует ответных шагов, это вторично. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Я не думаю, что это какой-то повод каких-то ответных шагов. Собственно инаугурация она, прежде всего, для главы государства. Это действие, которое проходит в соответствии с Конституцией. И, конечно, в первую очередь, для граждан России, которые голосовали за своего президента. Все остальное вторично», — сказал он.

Инаугурация президента России Владимира Путина началась 7 мая в 11:40. Именно сегодня он официально вступит в должность главы государства и пробудет на посту вплоть до 2030 года.

Центризбирком огласил результаты восьмых президентских выборов 21 марта 2024 года. Согласно отчету, победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. Он получил 87,28% голосов избирателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что раскол произошел в Евросоюзе из-за разногласий по инаугурации Путина. Некоторые страны хотят отправить своих представителей на церемонию в Москву, но другие категорически против такого шага.