«Крепко молимся за вас»: патриарх Кирилл пожелал Путину долгих лет службы

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Алина Крылова
Алина Крылова 35 0

Патриарх Кирилл пообещал молиться за Владимира Путина на посту президента РФ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Инаугурация Владимира Путина 2024

Богослужение в честь инаугурации главы государства прошло в Благовещенском соборе.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен по случаю инаугурации президента Владимира Путина. Церемония состоялась в стенах Благовещенского собора Кремля.

После официальной речи перед тысячами присутствующих в зале Кремлевского дворца, Путин поставил свечу, перекрестился, а затем лично подошел к патриарху Кириллу.

Во время молебна епископ выразил Путину свою поддержку и подчеркнул, что православные «крепко молятся» за него. По мнению патриарха, «миллионы россиян» видят в Путине «не только успешного политика, но очень доброго, умного, сердечного человека».

«Дорогой Владимир Владимирович, в день, когда вы вновь призываетесь занять самый высокий пост в нашей стране, президента России, мы крепко молимся за Вас», — подчеркнул он.

Важность возложенной на главу государства ответственности патриарх Кирилл подчеркнул, отметив, что именно с Путина граждане страны неизменно берут пример. Для первого лица, по мнению епископа, особенно важно находить время и возможность для молитвы. Со своей стороны патриарх пообещал «преподать Путину божье благословение».

«Мы, как церковь, будем молиться. Дабы Господь помогал вам в жизни Вашей. Достойно возглавлять Великое отечество, Русь Святую. Благословение Божее да пребывает с Вами», — заключил патриарх Кирилл.

Во вторник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. Церемония инаугурации состоялась в Большом Кремлевском дворце. Перед присутствующими Верховный Главнокомандующий произнес текст присяги, состоящий из 33 слов, заключенных в Конституции. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство России сложило полномочия. Максимальный срок формирование нового составляет пять недель с момента вступления в должность. Однако в парламенте уже заявили, что готовы сделать все максимально быстро и для этого готовы работать даже в выходные.

Тема:
Инаугурация Владимира Путина 2024
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