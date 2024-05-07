Путин принял церемонию смотра Президентского полка после вступления в должность

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Евгения Романова
Евгения Романова 61 0

Глава государства перед маршем поздравил полк с 88-летием со дня образования.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Инаугурация Владимира Путина 2024

Президент России Владимир Путин после инаугурации принял церемонию смотра Президентского полка на Соборной площади. О его вступлении в должность возвестили 30 залпов салюта с Кремлевской набережной.

«Поздравляю вас с 88-й годовщиной со дня образования полка», — заявил Путин.

После этого глава государства принял парад полка. Путин стоял в этот момент на ступенях Красного Крыльца Грановитой палаты.

Участие военных Президентского полка в инаугурации является традицией. Военнослужащие в этот торжественный день сопровождают мероприятие от начала до конца. Главная задача полка вне праздничного дежурства — обеспечение безопасности первых лиц государства.

Во вторник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. Церемония инаугурации состоялась в Большом Кремлевском дворце, где лидер страны в торжественной обстановке произнес текст присяги.

Следует отметить, что Центризбирком огласил результаты восьмых президентских выборов 21 марта 2024 года. Согласно отчету победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. Он получил 87,28% голосов избирателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство России сложило полномочия. Максимальный срок формирование нового составляет пять недель с момента вступления в должность. Однако в парламенте уже заявили, что готовы сделать все максимально быстро и для этого готовы работать даже в выходные.

Тема:
Инаугурация Владимира Путина 2024
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