Петербуржцы почтили память защитников города и жертв Блокады Ленинграда
Торжественно-траурное мероприятие прошло на Пискаревском мемориальном кладбище.
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru
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А в Петербурге сегодня почтили память погибших в годы войны ленинградцев. Сотни людей собрались на Пискаревском мемориальном кладбище. В братских могилах там покоится примерно полмиллиона — защитников города и жертв Блокады.
К монументу Мать-Родина возложили цветы и венки. Вместе с жителями участие в шествии приняли ветераны и официальные лица во главе с губернатором Александром Бегловым. Память погибших почтили минутой молчания.
Траурные мероприятия сегодня и в других знаковых местах. Венки и цветы возложили на Серафимовском, Невском и Смоленском кладбищах, а также у площади Победы и у Триумфальной арки.
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