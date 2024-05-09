Путин назвал День Победы самым главным и священным праздником

Президент РФ выступает на Красной площади по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Фото, видео: 5-tv.ru
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День Победы — самый главный и священный праздник. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своей торжественной речи на церемонии по случаю 79-й годовщины Дня Победы.
«Поздравляю вас с Днем Победы, с нашим самым главным, подлинно народным священным праздником. Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов. Они защитили родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести», — сказал он.
На Параде Победы в Москве в 2024 году принимают участие более девяти тысяч человек и свыше 70 единиц военной техники и вооружения, а также авиация Воздушно-Космических сил. При этом попасть на парад смогли те, кто имеет специальный пригласительный билет. Такие получили ветераны, их родные и высокопоставленные лица. Всего на трибунах до двух тысяч мест.
В том числе на торжественное мероприятие прибыли иностранные политики и главы государств. Так, гостями парада стали лидеры восьми стран: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, а также Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Красной площади в Москве начался Парад Победы.
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