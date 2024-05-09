Путин: Россия отвергает претензии альянса на исключительность

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 58 0

Президент выступил с традиционной речью на Параде Победы на Красной площади.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Владимир Путин заявил, что Российская Федерация отвергает претензии любого государства на исключительность.

«Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность. Знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций», — заявил лидер на Параде Победы на Красной площади.

На Параде Победы в Москве в 2024 году принимают участие более девяти тысяч человек и свыше 70 единиц военной техники и вооружения, а также авиация Воздушно-Космических сил. При этом попасть на парад смогли те, кто имеет специальный пригласительный билет. Такие получили ветераны, их родные и высокопоставленные лица. Всего на трибунах до двух тысяч мест.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин назвал День Победы самым главным и священным праздником.

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