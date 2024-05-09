Расположение производств держится в строжайшем секрете.

Министр промышленности Украины Александр Камышин построил сеть скрытых заводов в стране. Об этом пишет испанская газета El Mundo со ссылкой на источник.

Там могут производиться различные виды вооружений и боеприпасов, говорится в материале. При этом с момента запуска в 2023-м показатели производства увеличились в три раза, указывает источник.

Расположение производств держится в строжайшем секрете: одни из них находятся под землей, другие — на ее уровне, но они тщательно замаскированы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.