«У меня старый телефон»: Ольга Бузова вынуждена экономить

Телеведущая радуется каждой копеечке, когда страна находится в сложной ситуации.

Популярная российская знаменитость Ольга Бузова относится к своим финансам рационально. Певица совершает покупки обдуманно и, где есть возможность, экономит. Ольга не стремится купить самую последнюю модель телефона или самую дорогую побрякушку, лучше вложиться в творчество.

«У меня старый телефон, пока он не глючит, я буду с ним ходить. Потому что 200 тысяч рублей я лучше потрачу на новые треки. Давайте не будем забывать, в какой ситуации мы сейчас находимся. Те контракты и заработки, которые были в 2015–2018 годах, не сравнятся с теми, что есть сейчас», — подчеркнула Бузова в интервью в эфире Радио KP.RU.

Звезда социальных сетей отметила, что радуется каждой копеечке, которую получает за свой труд. Ей также важно, чтобы и ее избранник прилично зарабатывал. Но любовь дело такое. Полюбишь человека, и становится все равно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что татуировка Давы довела Бузову до слез во время телешоу. Звезде до сих пор тяжело видеть своего бывшего возлюбленного.