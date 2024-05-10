Отец ликвидированного на Украине наемника из Колумбии попросил вернуть тело сына

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 27 0

Но с этим, как отмечается, могут возникнуть проблемы.

Отец ликвидированного на Украине наемника из Колумбии попросил вернуть тело сына

Фото: www.globallookpress.com / Bocharov Denis

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Тема:
Спецоперация

Отец ликвидированного на Украине наемника ВСУ из Колумбии Алексиса Тарасоны Ибаньеса Франсиско обратился в министерство иностранных дел своей страны, чтобы ему выдали тело сына как можно быстрее. Об этом сообщила радиостанция La FM.

«Нам нужна помощь национального правительства. В эти моменты боли для нашей семьи мы хотим свято похоронить его на родине, в Кукуте», — сказал он.

Мужчина отметил, что, скорее всего, труп Франсиско доставят на родину только через месяц. О смерти 24-летнего сына он узнал после звонка от представителей ВСУ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Германии нашли могилу ликвидированного на Украине командира наемников.

Тема:
Спецоперация
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