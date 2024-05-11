Силы ПВО сбили 21 реактивный снаряд и девять дронов над Белгородской областью

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Срочная новость 17 0

О пресечении попытки террористической атаки Украины сообщили в Минобороны РФ.

Силы ПВО сбили 21 реактивный снаряд и девять дронов над Белгородской областью

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 21 реактивный снаряд и девять беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, были перехвачены и уничтожены семь беспилотников над территориями Курской и Волгоградской областей.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО уничтожили два снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью.

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Спецоперация
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