Захарова: режим Зеленского не спасут от краха никакие вооружения Запада
Фото: Reuters / Maksym Muzychenko-Kishka
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Киев пытается выпытать у Вашингтона «добро» на удары его оружием по территории России, но результат все равно будет неминуемо один.
Киевский режим во главе с лидером Владимиром Зеленским не спасут от краха никакие вооружения Запада. Вся поставленная на Украину военная техника будет уничтожена. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
«Никакие вооружения, хочется их расстроить, не спасут от краха преступный режим Зеленского, вся военная техника, поставленная на Украину, будет уничтожена», — сказала дипломат.
Захарова подчеркнула, что люди, сомневающиеся в таком результате, могут посетить выставку трофейной военной техники на Поклонной горе в Москве, которая пользуется большим спросом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина требует от США разрешить удары по России американским оружием. Киев оказывает давление на Вашингтон на фоне продвижения войск РФ в Харьковской области. Прежде Генштаб ВСУ уже признал успехи армии России на этом направлении. В ведомстве отметили, что для украинских сил на данном участке фронта ситуация складывается сложная.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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