«Она дурочка»: как Полина Гагарина относится к творчеству Ольги Бузовой
Певица Полина Гагарина считает, что Ольге Бузовой нужно стать стендап-комиком
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
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Певица уверена, что телеведущая должна занять нишу стендап-комика.
Ольга Бузова много лет является темой для обсуждения. Ею восхищаются, над ней насмехаются. Она была телеведущей некоторых популярных проектов, а потом резко приобрела известность своими музыкальными хитами, после чего начала активно развиваться в данном направлении. Почему Бузова стала хитом спросила Надежда Стрелец на своем YouTube-шоу у эстрадной певицы Полины Гагариной.
«Было бы, наверное, немного честнее с ее стороны себя определиться как шоувумен. У нее выбран этот образ, я верю, что это образ, о том, что она дурочка, но и умные фразы способная формулировать», — рассказала артистка.
По мнению Гагариной, Бузовой было бы лучше работать в сфере стендапа, у нее есть необходимая энергия, чтобы говорить, и потому что для этого не надо петь или танцевать.
«Потому что это, действительно, выглядит просто… Вау. Наотмашь», — засмеялась Гагарина.
По словам Полины, не нужно идти в какую-то творческую сферу, будь это певица или актриса, если нет возможностей, несмотря на современные технологии.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что у Ольги Бузовой есть финансовые трудности.
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