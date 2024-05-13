«Она дурочка»: как Полина Гагарина относится к творчеству Ольги Бузовой

Певица уверена, что телеведущая должна занять нишу стендап-комика.

Ольга Бузова много лет является темой для обсуждения. Ею восхищаются, над ней насмехаются. Она была телеведущей некоторых популярных проектов, а потом резко приобрела известность своими музыкальными хитами, после чего начала активно развиваться в данном направлении. Почему Бузова стала хитом спросила Надежда Стрелец на своем YouTube-шоу у эстрадной певицы Полины Гагариной.

«Было бы, наверное, немного честнее с ее стороны себя определиться как шоувумен. У нее выбран этот образ, я верю, что это образ, о том, что она дурочка, но и умные фразы способная формулировать», — рассказала артистка.

По мнению Гагариной, Бузовой было бы лучше работать в сфере стендапа, у нее есть необходимая энергия, чтобы говорить, и потому что для этого не надо петь или танцевать.

«Потому что это, действительно, выглядит просто… Вау. Наотмашь», — засмеялась Гагарина.

По словам Полины, не нужно идти в какую-то творческую сферу, будь это певица или актриса, если нет возможностей, несмотря на современные технологии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у Ольги Бузовой есть финансовые трудности.