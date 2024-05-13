«Она дурочка»: как Полина Гагарина относится к творчеству Ольги Бузовой

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 75 0

Певица Полина Гагарина считает, что Ольге Бузовой нужно стать стендап-комиком

«Она дурочка»: как Полина Гагарина относится к творчеству Ольги Бузовой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Ольга Бузова

Певица уверена, что телеведущая должна занять нишу стендап-комика.

Ольга Бузова много лет является темой для обсуждения. Ею восхищаются, над ней насмехаются. Она была телеведущей некоторых популярных проектов, а потом резко приобрела известность своими музыкальными хитами, после чего начала активно развиваться в данном направлении. Почему Бузова стала хитом спросила Надежда Стрелец на своем YouTube-шоу у эстрадной певицы Полины Гагариной.

«Было бы, наверное, немного честнее с ее стороны себя определиться как шоувумен. У нее выбран этот образ, я верю, что это образ, о том, что она дурочка, но и умные фразы способная формулировать», — рассказала артистка.

По мнению Гагариной, Бузовой было бы лучше работать в сфере стендапа, у нее есть необходимая энергия, чтобы говорить, и потому что для этого не надо петь или танцевать.

«Потому что это, действительно, выглядит просто… Вау. Наотмашь», — засмеялась Гагарина.

По словам Полины, не нужно идти в какую-то творческую сферу, будь это певица или актриса, если нет возможностей, несмотря на современные технологии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у Ольги Бузовой есть финансовые трудности.

Тема:
Ольга Бузова
11 мая
«У меня старый телефон»: Ольга Бузова призналась, что вынуждена экономить
10 мая
«Проживал жизнь человека, которым я не являюсь»: Дава исповедался перед Бузовой
10 мая
Тарасов решил перевезти семью из построенного для Бузовой дома
9 мая
«Сделала свой выбор»: почему Бузова избегала встреч с Давой после разрыва
8 мая
Кастинг через постель? Бузова раскрыла правду накануне 20-летия на телевидении
8 мая
«У меня старый телефон»: Ольга Бузова вынуждена экономить
6 мая
Ольга Бузова рассказала, где и как отметила Пасху: «На душе будет спокойно»
5 мая
Татуировка Давы довела Бузову до слез во время телешоу
4 мая
«Желчь ее переполняет»: Барецкий заявил, что отказал Бузовой в отношениях
1 мая
«А кто на ней не хочет жениться?» — Киркоров о возможной свадьбе с Бузовой
+7° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
91.82
0.70 98.95
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:56
Отец Салтанат Нукеновой впервые высказался о громком убийстве своей дочери
14:53
«Переговоры прерваны»: почему Польша отказалась от диалога с Украиной
14:48
«Она дурочка»: как Полина Гагарина относится к творчеству Ольги Бузовой
14:33
Радоница —2024: что можно и нельзя делать 14 мая
14:28
В России увеличат страховое возмещение по ОСАГО до 200 тысяч рублей
14:26
Кадровые перестановки в правительстве России: последняя информация

Сейчас читают

США нужен российский уран: американская Centrus запросит исключение из санкций
Все еще звучит тревога: последняя информация о теракте в Белгороде
«Отчаяние и истерия»: американский политолог объяснил удар ВСУ по Белгороду
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео