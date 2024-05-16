Суд продлил арест одному из исполнителей теракта в «Крокусе»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 41 0

Обвиняемый пробудет в СИЗО еще три месяца.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Арест обвиняемого в нападении на подмосковный «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова* продлен еще на три месяца. Такое решение принял Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия.

«Судом удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания до 22 августа под стражей Мухаммадсобира Файзова, обвиняемого в совершении теракта», — передает корреспондент 5-tv.ru.

Арест также продлен Далерджону Мирзоеву*.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области.

Расследование дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» нанес серьезный урон нации Таджикистана. О своем отношении к этой ужасной трагедии рассказал президент республики Эмомали Рахмон в беседе с президентом России Владимиром Путиным.

* — внесены в список террористов и экстремистов в России

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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