Российский Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

Позиции противника были успешно атакованы неуправляемыми авиационными ракетами.
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Российский Ка-52М ударил по опорным пунктам ВСУ
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр». Удар наносился по заданным координатам.
После применения авиационных средств поражения, экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
Российские силы атаковали укрепрайон украинских националистов. По докладу передового авиационного наводчика, отработали они хорошо, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.
Су-25 ВКС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в зоне СВО
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр».
После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Все боевые цели были успешно поражены, враг лишился не только техники, но и живой силы.
После выполнения задачи самолеты вернулись на аэродром базирования.
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