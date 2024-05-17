Российский Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 14 0

Позиции противника были успешно атакованы неуправляемыми авиационными ракетами.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Российский Ка-52М ударил по опорным пунктам ВСУ

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр». Удар наносился по заданным координатам.

После применения авиационных средств поражения, экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

Российские силы атаковали укрепрайон украинских националистов. По докладу передового авиационного наводчика, отработали они хорошо, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.

Су-25 ВКС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в зоне СВО

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр».

После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Все боевые цели были успешно поражены, враг лишился не только техники, но и живой силы.

После выполнения задачи самолеты вернулись на аэродром базирования.

Тема:
Спецоперация
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