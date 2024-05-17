Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Туапсе в результате атаки ВСУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 471 0

Украинские террористы атаковали город с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Туапсе в результате атаки ВСУ

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Украинские беспилотники атаковали Туапсе. Один из вражеских аппаратов упал на территорию нефтеперерабатывающего завода, в результате чего начался пожар. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Украинские нацисты атаковали город рано утром. К настоящему моменту, как сообщил оперштаб, пожар на нефтеперерабатывающем заводе уже удалось локализовать. К счастью, в результате происшедшего никто не пострадал.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО подавили свыше десяти БПЛА в небе над Новороссийском.

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