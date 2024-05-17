Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Туапсе в результате атаки ВСУ
Украинские террористы атаковали город с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские беспилотники атаковали Туапсе. Один из вражеских аппаратов упал на территорию нефтеперерабатывающего завода, в результате чего начался пожар. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Украинские нацисты атаковали город рано утром. К настоящему моменту, как сообщил оперштаб, пожар на нефтеперерабатывающем заводе уже удалось локализовать. К счастью, в результате происшедшего никто не пострадал.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО подавили свыше десяти БПЛА в небе над Новороссийском.
- 17 мая
- Силы ПВО подавили свыше десяти БПЛА в небе над Новороссийском
- 17 мая
- ПВО продолжает уничтожать БПЛА и безэкипажные катера в Севастополе
- 16 мая
- Над Белгородской областью сбиты снаряды РСЗО «Ольха», ракета «Точка-У» и дрон
- 16 мая
- Российские ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью
- 15 мая
- Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Татарстаном
- 15 мая
- Силы противовоздушной обороны сбили ракеты ATACMS и авиабомбы HAMMER над регионами России
- 14 мая
- Над Белгородской областью за ночь уничтожили 25 снарядов РСЗО Vampire
- 13 мая
- Средства ПВО сбили ракеты Storm Shadow над Крымом
- 12 мая
- Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе Симферополя
- 12 мая
- Две ракеты «Точка-У» и шесть беспилотников сбиты над регионами России
Читайте также
67%
-0.34 98.90
0.07
Нашли ошибку?