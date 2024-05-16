«Упор на первопричины»: Лавров оценил мирную инициативу Китая по Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 37 0

Лавров: план Китая по Украине реалистичен, он делает упор на причины конфликта

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Тем временем президент России совершает визит в КНР. Уже провел переговоры с Си Цзиньпином, после которых было подписано общее заявление.

Мирная инициатива Китая по Украине является наиболее реалистичной. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком.

«В данном случае инициатива наиболее реалистична, потому что она делает упор на необходимость разобраться с первопричинами и первопричины устранить. Все остальное — это уже домыслы», — сказал министр.

Лавров добавил, что Россия не говорила Китаю о необходимости что-то поправить в плане. Москва предлагает начать диалог на основе ключевой части инициативы Пекина, а именно разобраться в первопричинах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин в интервью китайскому информагентству Синьхуа заявил: переговоры по Украине должны учитывать интересы всех вовлеченных стран. Глава государства также подчеркнул, что Китай прекрасно понимает первопричины украинского конфликта и значение происходящих там событий.

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