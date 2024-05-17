ВС РФ за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области
По объектам ВСУ было нанесено 28 групповых ударов.
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские военные взяли под контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области и продвинулись в глубину Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ситуации в зоне спецоперации за неделю.
«В течение недели подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльная, Стрелечья и продолжают продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сообщении.
Кроме того, Вооруженные силы России нанесли 28 групповых ударов по объектам противника, включая командные пункты.
За неделю в плен сдались 63 боевика, при этом 48 из них — в зоне ответственности группировки «Север», активно наступающей на харьковском направлении.
Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам президента России Владимира Путина, планов по взятию Харькова у российской армии на сегодня нет. Наступление связано с созданием буферной зоны, то есть это ответ на постоянные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирные регионы России.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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