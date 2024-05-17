Минобороны назвало слабые стороны трофейной западной техники

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 26 0

Замначальника ГАБТУ Шаленый: у техники Запада нет преимуществ перед техникой РФ

Фото, видео: © РИА Новости / Чингис Кондаров; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военные специалисты тщательно изучили захваченные на полях СВО танки и другую бронетехнику противника.

Захваченная в ходе спецоперации западная военная техника, образцы которой выставлены на Поклонной горе в Москве, не имеет преимуществ перед отечественными боевыми машинами. Об этом 5-tv.ru заявил заместитель начальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ Сергей Шаленый.

«Никаких откровений у нас по изучению этой техники нет. Такое положение дел мы знали и прогнозировали изначально. Надо сказать, что вся техника, которая здесь стоит, — это техника старого парка. Современных машин здесь раз, два и обчелся. Каких-то преимуществ на том театре боевых действий, на котором они применяются, перед нашими машинами у них нет», — подчеркнул он.

Более того, отметил представитель Минобороны, опыт применения в бою выявил очень много уязвимых мест западной военной техники. В частности, указал Шаленый, упор на защищенность, который в России считали основой западной школы танкостроения, не оправдал себя. Высокий процент бронированности западных машин привел лишь к увеличению их массы, но не обеспечил необходимой защищенности в условиях современных боевых действий.

«При массе в 65 тонн ими достигнут тот предел, выше которого таким способом машину защищать нельзя. При современных противотанковых средствах увеличение массы — то, что ставилось в плюс этим машинам — нивелируется. Сейчас акцент должен делаться на активные средства защиты, динамическую защиту — ту, которая поражает боеприпас на подлете к машине, а не на защиту непосредственно внутреннего объема», — пояснил замначальника ГАБТУ.

Кроме того, добавил Шаленый, застрявшие и подбитые на поле боя западные боевые машины из-за их запредельной массы противник не может эвакуировать. При этом ремонту в полевых условиях они не подлежат — вернуть их в строй можно только на стационарной ремонтной базе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams американского производства.

Тема:
Спецоперация
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