Российские бойцы продолжают в зоне СВО выполнять задачи, в том числе, лишая ВСУ военной техники.

Специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams американского производства. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов в беседе с РИА Новости.

При этом Чемезов добавил, что предметного разговора на данную тему пока не было.

Танк Abrams представлен на выставке трофейной военной техники на Поклонной горе в Москве. Посетители особенно стремятся увидеть эту главную хваленую боевую единицу армии США. Его привезли и установили прямо в центре экспозиции за несколько часов до открытия выставки.

Украина и Штаты анонсировали танк, как грозную машину. Однако теперь, подорванный на противотанковой мине, несокрушимый Abrams стоит в Парке Победы с поврежденной гусеницей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы освободили Новоголиново в ДНР. По данным Минобороны РФ, за неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше двух тысяч боевиков и четыре танка, включая два американских Abrams.