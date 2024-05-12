Эксперты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams

|
Евгения Романова
Евгения Романова 68 0

Глава «Ростеха» Чемезов: специалисты осмотрели трофейный танк Abrams

Эксперты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Российские бойцы продолжают в зоне СВО выполнять задачи, в том числе, лишая ВСУ военной техники.

Специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams американского производства. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов в беседе с РИА Новости.

При этом Чемезов добавил, что предметного разговора на данную тему пока не было.

Танк Abrams представлен на выставке трофейной военной техники на Поклонной горе в Москве. Посетители особенно стремятся увидеть эту главную хваленую боевую единицу армии США. Его привезли и установили прямо в центре экспозиции за несколько часов до открытия выставки.

Украина и Штаты анонсировали танк, как грозную машину. Однако теперь, подорванный на противотанковой мине, несокрушимый Abrams стоит в Парке Победы с поврежденной гусеницей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы освободили Новоголиново в ДНР. По данным Минобороны РФ, за неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше двух тысяч боевиков и четыре танка, включая два американских Abrams.

Тема:
Спецоперация
12 мая
Депутаты бундестага одобрили идею сбивать ракеты РФ с территорий стран НАТО
12 мая
На Украине рассказали об эвакуации жителей Харьковской области
12 мая
Все возможно: в Госдуме назвали условие для переговоров России с Украиной
12 мая
Две ракеты «Точка-У» и шесть беспилотников сбиты над регионами России
12 мая
ВСУ столкнулись с колоссальными потерями при боях за Работино
12 мая
На Украине начали задерживать водителей рейсовых автобусов
11 мая
Два человека погибли в результате подрыва машины в ДНР
11 мая
Женщина погибла при ударах ВСУ по Белгороду
11 мая
Расходный материал: иностранные наемники жалуются на отношение командования ВСУ
11 мая
Украинскую ДРГ уничтожили при попытке высадиться на остров Нестрига
+4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
91.82
0.70 98.95
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:57
Депутаты бундестага одобрили идею сбивать ракеты РФ с территорий стран НАТО
9:45
Российское тактическое ядерное оружие: что это, какое существует и сколько его у нас
9:17
На Украине рассказали об эвакуации жителей Харьковской области
9:03
Антипасха 12 мая: что можно и нельзя делать в Фомино воскресенье
9:01
«Получила дичайшие ожоги»: Лолита поранилась на даче
8:45
Эксперты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams

Сейчас читают

Затишье кончилось: как армия России начала активное наступление в зоне СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака
Какие пророчества Распутина сбываются прямо сейчас
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео