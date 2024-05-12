Эксперты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams

Глава «Ростеха» Чемезов: специалисты осмотрели трофейный танк Abrams
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Российские бойцы продолжают в зоне СВО выполнять задачи, в том числе, лишая ВСУ военной техники.
Специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams американского производства. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов в беседе с РИА Новости.
При этом Чемезов добавил, что предметного разговора на данную тему пока не было.
Танк Abrams представлен на выставке трофейной военной техники на Поклонной горе в Москве. Посетители особенно стремятся увидеть эту главную хваленую боевую единицу армии США. Его привезли и установили прямо в центре экспозиции за несколько часов до открытия выставки.
Украина и Штаты анонсировали танк, как грозную машину. Однако теперь, подорванный на противотанковой мине, несокрушимый Abrams стоит в Парке Победы с поврежденной гусеницей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы освободили Новоголиново в ДНР. По данным Минобороны РФ, за неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше двух тысяч боевиков и четыре танка, включая два американских Abrams.
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