Демонстрацию георгиевских лент запретили в Берлине

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Под запретом даже фронтовые песни и торжественные шествия.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

В Германии сейчас всеми силами пытаются помешать празднованию Дня Победы. В Берлине с сегодняшнего дня и до позднего вечера 9 мая нельзя демонстрировать георгиевские ленты, советские флаги, знамена, военную форму.

Под запретом даже фронтовые песни и торжественные шествия. В Эстонии за попытку отпраздновать 9 Мая жителям грозит год тюрьмы или крупный штраф.

Власти запретили любые публичные мероприятия с использованием советской или российской символики. В соседней Латвии День Победы тоже под запретом.

Полиция внимательно следит за любыми попытками почтить память освободителей. Уже начались задержания.

Тема:
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

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