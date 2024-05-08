Демонстрацию георгиевских лент запретили в Берлине

В Германии сейчас всеми силами пытаются помешать празднованию Дня Победы. В Берлине с сегодняшнего дня и до позднего вечера 9 мая нельзя демонстрировать георгиевские ленты, советские флаги, знамена, военную форму.

Под запретом даже фронтовые песни и торжественные шествия. В Эстонии за попытку отпраздновать 9 Мая жителям грозит год тюрьмы или крупный штраф.

Власти запретили любые публичные мероприятия с использованием советской или российской символики. В соседней Латвии День Победы тоже под запретом.

Полиция внимательно следит за любыми попытками почтить память освободителей. Уже начались задержания.