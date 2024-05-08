Демонстрацию георгиевских лент запретили в Берлине
Под запретом даже фронтовые песни и торжественные шествия.
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии сейчас всеми силами пытаются помешать празднованию Дня Победы. В Берлине с сегодняшнего дня и до позднего вечера 9 мая нельзя демонстрировать георгиевские ленты, советские флаги, знамена, военную форму.
Под запретом даже фронтовые песни и торжественные шествия. В Эстонии за попытку отпраздновать 9 Мая жителям грозит год тюрьмы или крупный штраф.
Власти запретили любые публичные мероприятия с использованием советской или российской символики. В соседней Латвии День Победы тоже под запретом.
Полиция внимательно следит за любыми попытками почтить память освободителей. Уже начались задержания.
- 8 мая
- SHAMAN поздравил бойцов СВО в московском госпитале в преддверии Дня Победы
- 8 мая
- Петербуржцы почтили память защитников города и жертв Блокады Ленинграда
- 8 мая
- Генпрокурор России возложил цветы к памятнику воинам-красноармейцам в Истре
- 8 мая
- Лавров почтил память павших в годы Великой Отечественной войны дипломатов
- 8 мая
- Суд Берлина отказался снимать запрет на демонстрацию советской символики
- 8 мая
- Высокие гости: в Москву прибывают лидеры стран в преддверии Дня Победы
- 8 мая
- Певец SHAMAN представил свою версию песни «Черный ворон» ко Дню Победы
- 8 мая
- Сокрушили нацизм: Путин поздравил страны бывшего СССР с 79-годовщиной Победы
- 8 мая
- Память жива: в ДНР развернули 300-метровую георгиевскую ленту в честь Дня Победы
- 8 мая
- Ничто не забыто: 10 главных фильмов о Великой Отечественной войне
Читайте также
52%
0.70 98.95
0.64
Нашли ошибку?