Схватка «Бука» и дрона Jupiter H-3! Лучшее видео из зоны СВО за день

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 12 0

Как правило, на поражение одной цели расходуется одна ракета.

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Кадры боевой работы расчета ЗРК «Бук-М1-2» Южной группировки войск

Расчеты ЗРК «Бук-М1-2» Южной группировки войск продолжают обеспечивать защиту подразделений Вооруженных сил России от средств воздушного нападения противника. Этот высокомобильный комплекс предназначен для поражения боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и других аэродинамических летательных объектов.

В зоне специальной военной операции комплексы прикрывают войска, командные пункты, штабы от атак противника, который пытается нанести удар с воздуха, а также населенные пункты, где находятся мирные жители. «Буки» отличаются высокой проходимостью и развивают скорость около 60 километров в час.

Как правило, на поражение одной цели расходуется одна ракета. В этот раз расчет ЗРК поразил украинский БПЛА Jupiter H-3.

Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника

Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток» неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Это позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.

Тема:
Спецоперация
20 мая
Служивший в ГУР боевик после попадания в плен сделал внезапное заявление
19 мая
На Украине вводят почасовое отключение электричества
19 мая
Виктория Нуланд назвала Харьков российским городом
19 мая
Сберег ангел-хранитель: российский боец рассказал о чудесах на фронте
19 мая
В Херсонской области назвали колоссальной сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС
19 мая
«Бесперспективно»: Лавров призвал Запад перестать приносить Украину в жертву своим целям
19 мая
Крупнейший металлургический комбинат на Украине может пострадать от мобилизации
19 мая
ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области
19 мая
На Украине заявили о повреждении припортовой инфраструктуры в Херсонской области
19 мая
Дроны, атаковавшие НПЗ под Краснодаром, несли заряды с поражающими элементами
+13° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
90.99
0.07 98.78
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:04
Стало известно о полностью сгоревшем вертолете Раиси в результате крушения
6:03
МЧС наращивает силы в зоне паводка в Якутии
6:00
Схватка «Бука» и дрона Jupiter H-3! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:42
Посол Ирана рассказал о встрече с Путиным по поводу ЧП с вертолетом Раиси
5:31
ЧП с вертолетом Раиси. Что известно о ситуации к утру 20 мая
5:14
Рэпер Пи Дидди извинился за жестокое избиение девушки

Сейчас читают

ЧП с вертолетом Раиси. Что известно о ситуации к утру 20 мая
В США заявили о возможной гибели Раиси в результате ЧП с вертолетом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео