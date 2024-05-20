В Иране сообщили об отсутствии выживших на месте крушения вертолета Раиси

Судя по всему, чуда не произошло.

Признаков жизни на месте крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси нет. Об этом сообщает телеканал PressTV со ссылкой на иранское общество Красного Полумесяца.

«Никаких признаков жизни после крушения вертолета президента Раиси», ― говорится в публикации PressTV в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что борт Раиси полностью сгорел в результате крушения. По данным Reuters, пассажиры вертолета и экипаж, вероятно, погибли.

Турецкий беспилотник прежде обнаружил тепловое пятно в зоне предполагаемой катастрофы. На кадрах, снятых с поискового дрона, видно, насколько тяжелые там погодные условия.

Вертолет с Раиси на борту совершил жесткую посадку при сильном тумане на северо-западе республики накануне вечером. Недавно иранское общество Красного Полумесяца сообщило об обнаружении обломков воздушного судна.