В Минкульте Украины пригрозили силой монахам Киево-Печерской лавры

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 24 0

На выселение дали месяц. После «вопрос» будет решаться иначе.

В Минкульте Украины пригрозили силой монахам Киево-Печерской лавры

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kudryavtsev

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Тема:
Ситуация вокруг УПЦ

Выселение монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры в следующем месяце может решиться с помощью силы. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев.

«Процесс передачи Лавры не так быстр, как хотелось бы. Идут постоянные суды… Я, конечно, за диалог, но надо быть настойчивым. Ну, месяц времени им даем», — сказал он в интервью украинскому изданию «Главред».

Представитель Минкульта отметил, что речь идет именно о Нижней лавре, где сейчас располагаются послушники УПЦ. После истечения месяца «вопрос» будет решаться уже «силовым способом».

Последние годы киевский режим продолжает сильные гонения на УПЦ, силовики срезают замки с корпусов храмов, где живут паломники и монахи, выгоняют их из обители. Кроме того, прихожане часто подвергаются преследованиям, им угрожают, а иногда в их отношении применяют физическое насилие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Киеве снесли православную часовню Десятинного монастыря.

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