ВСУ нанесли ракетный удар по Свердловску в ЛНР
Информация о жертвах и разрушениях в данный момент уточняется.
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
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ВСУ нанесли ракетный удар по городу Свердловску в ЛНР. Об этом сообщает агентство ТАСС.
В результате атаки начался пожар. Информация о жертвах и разрушениях в данный момент уточняется.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинские боевики атаковали Васильевку в Запорожской области. Осколочные ранения получили несколько человек, власти призвали жителей оставаться в укрытиях.
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