ВСУ нанесли ракетный удар по Свердловску в ЛНР

ВСУ нанесли ракетный удар по городу Свердловску в ЛНР. Об этом сообщает агентство ТАСС.

В результате атаки начался пожар. Информация о жертвах и разрушениях в данный момент уточняется.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские боевики атаковали Васильевку в Запорожской области. Осколочные ранения получили несколько человек, власти призвали жителей оставаться в укрытиях.