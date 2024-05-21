В Пентагоне заявили, что у Киева есть все возможности для «ближнего боя».

Пентагон уже не скрывает, что Штаты передают оружие Украине для ударов по Крыму. Это заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США. По словам генерала Чарльза Брауна, Киеву надо использовать все доступные средства.

«На самом деле ключевым моментом является использование возможностей, которые мы им предоставили, в ближнем бою. Особенно на действующих фронтах, где их сейчас и используют, а также в Крыму», — заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

Американский генерал также подчеркнул, что они не остановятся и будут до конца поддерживать Украину. И призвал ускорить новые военные поставки.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию. Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.