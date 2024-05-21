«Истерично требовал»: Лавров о просьбах Зеленского поддержать его «формулу мира»

Инициативу главы киевского режима будут рассматривать на конференции в Швейцарии, от участия Россия отказалась.

С минуты молчания началось заседание министерского совета ШОС в Казахстане. Участники почтили память погибших президента Ирана и главы МИД Исламской Республики. На встрече в Астане Иран представляет замминистра иностранных дел Мехди Сафари. С Сергеем Лавровым они говорили о сохранении преемственности политики Исламской Республики, в частности, относительно работы в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Кроме того, глава российского МИД также напомнил, что организация является одной из несущих опор многополярного мира. Подводя итоги встречи, рассказал, как готовится саммит по формуле Зеленского, куда пытаются буквально затащить десятки стран.

«В конце апреля, обсуждая с иностранными послами в Киеве вот эту вот затею со швейцарской конференцией, по оценке некоторых участников, Зеленский большую часть времени сумбурно импровизировал, на повышенных, почти истеричных тонах требовал поддержать свою формулу мира как средство заставить Россию встать на колени», — сказал Лавров.

Заседание совета министров иностранных дел — завершающий этап подготовки к саммиту ШОС, который намечен на 3–4 июля. Помимо подготовки к мероприятию, в повестке — актуальные международные и региональные темы. Впервые в заседании участвуют представители Белоруссии и Пакистана.