В Москве объявлено штормовое предупреждение: к чему стоит готовиться

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В Москве объявлено штормовое предупреждение 21 мая

Фото, видео: © РИА Новости / Ертай Сарбасов; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Российскую столицу накроет непогода.

Экстренное предупреждение объявили в Москве: в ближайшее время в российской столице ожидается мощный ливень. В некоторых районах могут прогреметь грозы.

Неприятных ощущений добавит и сильный ветер. В порывах он может разгоняться до 15-ти метров в секунду. Жителей просят быть внимательнее: не ходить вблизи деревьев и не укрываться от дождя под шаткими конструкциями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заморозки привели к гибели посевов в России на площади 830 тысяч гектаров. Совокупно это затронуло 23 региона.

Помимо посевов, также повреждены многолетние насаждения. Из-за непогоды в начале мая в регионах могут организовать пересев пострадавших от заморозков культур, чтобы уложиться в агротехнические сроки.

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