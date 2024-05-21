В Москве объявлено штормовое предупреждение: к чему стоит готовиться
В Москве объявлено штормовое предупреждение 21 мая
Фото, видео: © РИА Новости / Ертай Сарбасов; 5-tv.ru
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Российскую столицу накроет непогода.
Экстренное предупреждение объявили в Москве: в ближайшее время в российской столице ожидается мощный ливень. В некоторых районах могут прогреметь грозы.
Неприятных ощущений добавит и сильный ветер. В порывах он может разгоняться до 15-ти метров в секунду. Жителей просят быть внимательнее: не ходить вблизи деревьев и не укрываться от дождя под шаткими конструкциями.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заморозки привели к гибели посевов в России на площади 830 тысяч гектаров. Совокупно это затронуло 23 региона.
Помимо посевов, также повреждены многолетние насаждения. Из-за непогоды в начале мая в регионах могут организовать пересев пострадавших от заморозков культур, чтобы уложиться в агротехнические сроки.
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