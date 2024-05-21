Кто может стоять за гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси

Какой из стран выгодно устранение руководителя исламской республики?

В крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси может быть замешана Великобритания. Такую версию выдвинул политолог и эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян в беседе с URA.RU.

По словам Газаряна, гибель Раиси может быть выгодна не Израилю, а третьим силам, которые работают над «сталкиванием лбами» одних глобальных игроков с другими. Многие политологи высказывают мнение, что это могут быть пробританские структуры.

Очевидно, Запад был не доволен тем, что Раиси вел политику сближения с Россией и даже принял решение вступить в БРИКС и ШОС. Примечательно, что трагедия произошла после встречи президента Ирана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Интересно заметить, что президент Ирана возвращался с совместного ирано-азербайджанского мероприятия. Для Ирана отношения с Азербайджаном, Арменией, Грузией довольно важны. Это как для России постсоветское пространство. С Азербайджаном были определенные сложности и началось их урегулирование, что не в интересах других игроков. Например, того же Израиля. Но, на мой взгляд, вряд ли бы Израиль стал так рисковать. Это также не нравится западным столицам. Силы, которые могут осмелиться на подобную операцию, на подобный риск, — это, скорее всего, или Соединенные Штаты, или Британия», — подытожил эксперт.

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане вечером 19 мая. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов. При этом оставшиеся два, по данным СМИ, благополучно добрались до места назначения. Надежда на то, что Ибрахим Раиси, а также сопровождавшие его чиновники живы, сохранялась до вчерашнего утра. 16 часов поисковые группы шли к месту жесткой посадки. Позднее передовые отряды на склоне горы, где разбился вертолет, нашли перстень Раиси.

В Иране объявили 21 мая пятидневный общенациональный траур. На всех государственных зданиях подняты черные флаги, а в мечети приходят тысячи людей и молятся о погибших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого США обвинили в гибели президента Ирана Раиси.