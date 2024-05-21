«Просто ждем»: в ООН не ответили, почему замалчивают атаки ВСУ на регионы России

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Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

В ООН не смогли ответить, почему не обсуждают удары ВСУ по Белгородской области

«Просто ждем»: в ООН не ответили, почему замалчивают атаки ВСУ на регионы России

Фото: Демидова Елизавета / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики регулярно атакуют российские субъекты. В результате очередного сегодняшнего удара погиб человек в Белгородской области.

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабиа Манту не смогла назвать причину, почему замалчиваются атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирное население в Белгородской области и Донбассе.

«Мы, конечно, обеспокоены каждой жертвой среди гражданского населения, но у нас нет доступа к централизованному банку данных для определения числа жертв среди гражданского населения в России, поэтому мы просто ждем этой информации», — сказала она в ходе брифинга организации в Женеве.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что буквально сегодня украинские боевики нанесли очередной целенаправленный удар по мирным жителям Белгородской области. Беспилотник ВСУ прилетел по автомобилю, в котором находились четыре человека. В результате обстрела погибла женщина.

Тема:
Спецоперация
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