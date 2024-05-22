Ниже плинтуса: рейтинг Байдена среди американцев упал до минимума

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Reuters: рейтинг президента США Байдена упал до минимума за два года

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

Работу президента США одобряет только 36% избирателей.

Не одобряют политику действующего президента США и сами американцы. Согласно опросам информационного агентства Reuters, рейтинг Джо Байдена за последние два года упал до рекордного минимума. Сейчас его работу одобряют только 36% избирателей.

Такой результат на грядущих выборах не сулит действующему главе Белого дома ничего хорошего, так как Дональд Трамп, по итогам опросов, опережает его по всем пунктам.

К примеру, более 40% американцев заявили, что Трамп проводил лучшую экономическую и миграционную политику, нежели Байден.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывший украинский депутат Андрей Деркач сделал громкое заявление о семье Джо Байдена, которая, по его словам, может быть напрямую причастна к финансированию терроризма. Какие именно доводы привел политик?

Тема:
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