Ниже плинтуса: рейтинг Байдена среди американцев упал до минимума

Работу президента США одобряет только 36% избирателей.

Не одобряют политику действующего президента США и сами американцы. Согласно опросам информационного агентства Reuters, рейтинг Джо Байдена за последние два года упал до рекордного минимума. Сейчас его работу одобряют только 36% избирателей.

Такой результат на грядущих выборах не сулит действующему главе Белого дома ничего хорошего, так как Дональд Трамп, по итогам опросов, опережает его по всем пунктам.

К примеру, более 40% американцев заявили, что Трамп проводил лучшую экономическую и миграционную политику, нежели Байден.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывший украинский депутат Андрей Деркач сделал громкое заявление о семье Джо Байдена, которая, по его словам, может быть напрямую причастна к финансированию терроризма. Какие именно доводы привел политик?