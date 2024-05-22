Море зовет: россияне готовятся к открытию купального сезона

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Россияне готовятся к открытию купального сезона

Фото, видео: © РИА Новости / Артур Лебедев; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Достаточно ли прогрелась вода?

Уже в ближайшие выходные в России стартует купальный сезон. Начнется он с черноморского побережья Кавказа и Крыма. Там вода прогрелась уже до 18 градусов и с каждым днем становится все теплее.

А вот жителям столицы и близлежащих областей рисковать пока не стоит. Реки и озера еще не успели как следует прогреться. Поэтому отправиться на пляж и переодеться в купальники можно будет через пару недель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, в каком месяце лучше всего брать отпуск. Эксперты советуют отдыхать в июле, августе или сентябре. И дело не только в наиболее благоприятной погоде, но и расчете отпускных.

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