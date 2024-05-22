Море зовет: россияне готовятся к открытию купального сезона
Россияне готовятся к открытию купального сезона
Фото, видео: © РИА Новости / Артур Лебедев; 5-tv.ru
Достаточно ли прогрелась вода?
Уже в ближайшие выходные в России стартует купальный сезон. Начнется он с черноморского побережья Кавказа и Крыма. Там вода прогрелась уже до 18 градусов и с каждым днем становится все теплее.
А вот жителям столицы и близлежащих областей рисковать пока не стоит. Реки и озера еще не успели как следует прогреться. Поэтому отправиться на пляж и переодеться в купальники можно будет через пару недель.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, в каком месяце лучше всего брать отпуск. Эксперты советуют отдыхать в июле, августе или сентябре. И дело не только в наиболее благоприятной погоде, но и расчете отпускных.
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