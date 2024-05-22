Мурал в память о военкоре Еремине открыли в Подмосковье

В Подмосковье сегодня открылся мемориал в честь нашего коллеги, журналиста Семена Еремина, погибшего месяц назад в зоне СВО. На здании спортклуба имени Агеева появились портреты Семена и Сергея Бодрова, и два слова, ставшие смыслом жизни обоих — «Сила в правде».

Гимн России, почетный караул и знаменитости из мира бокса с цветами. В подмосковной Балашихе ведется подготовка к турниру в поддержку участников специальной военной операции.

Одно из важных мероприятий — открытие большой настенной росписи с названием соревнования «Сила в правде» и портретом корреспондента «Известий», который мог бы его освещать. Семен Еремин погиб в апреле в зоне боевых действий.

«За две недели до того, как Семен уезжал в командировку, мы с ним встретились в холле. Может, люди чувствуют. Он попрощался. Достаточно тепло. Он у нас был задействован в большом количестве программ», — рассказал спортивный промоутер Владимир Хрюнов.

Семен был не только военным корреспондентом, но и интересовался единоборствами. Это было одно из его «мирных» хобби. Во время съемки на линии фронта Семен попал под взрыв вражеского квадрокоптера. Ранение оказалось смертельным. Теперь портрет Семена на стене боксерского клуба символизирует смысл мужского спорта и борьбы добра со злом.

Три дня наши журналисты наблюдали, как создается эта картина. На наших глазах художник много раз переделывал рисунок, пытаясь уловить портретное сходство. В какой-то момент мы даже помогли ему.

Наша съемочная группа дала художнику прослушать голос Семена из старой переписки в мессенджере, чтобы он смог прочувствовать характер нашего коллеги.

Мы также рассказали живописцу несколько случаев из биографии Семена и после этого дело пошло. Результат оправдал ожидания.

«Мой препод по рисунку говорил, что если почитать про человека, прежде, чем его рисовать, то рисуется он легче», — рассказал художник Федор, создавший мурал.

С начала спецоперации российский бокс частично существует в санкционном режиме. Некоторые спортсмены как, например, участник турнира Алексей Папин находятся под персональными украинскими санкциями за участие в военном волонтерском движении. Но боксеры — не те люди, которые сдают назад. Сегодня Папин продолжает помогать фронту и специально пришел на открытие картины памяти.

«Мероприятие классное. Радует, что таких героев сейчас изображают на стенах, рисуют граффити, а не что-то, что мы привыкли видеть на задворках написанное», — сказал российский боксер-профессионал Алексей Папин.

Среди боксеров даже обсуждается идея сделать турниры в память об участниках СВО постоянными. И хотя некоторые спортсмены признаются, что надеются на скорое окончание боевых действий, сама концепция спортивных событий им нравится.

«Понимаете, это же не только для нас, не только для какой-то медийной истории. Это не будут громкие слова. Это возможность ребятам понять, осмыслить для себя что-то», — сказал абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Костя Цзю.

Турнир «Сила в правде» будет транслироваться в эфире РЕН ТВ в пятницу, 24 мая, в 23:15 по московскому времени. В главном бое сойдутся боксеры супертяжеловесы Вячеслав Дацик и Шон Тернер.