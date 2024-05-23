Украинские пограничники сдались в плен в Харьковской области
По их мнению, это — единственная возможность выжить.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mihir Melwani; 5-tv.ru
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На харьковском направлении при освобождении новых населенных пунктов продолжают сдаваться в плен украинские боевики и пограничники.
Последние признались, что командование бросило их на произвол судьбы. Вся организация обороны ВСУ напоминает хаос, некоторые опорные пункты существуют лишь на бумаге, а остальные не подготовлены для боя.
«Нас завели на уже практически окруженную позицию. Была команда зайти туда. Позиция не оборудована была — перекрытый жестянкой окоп с тремя бойницами на одну сторону — то есть даже оборону невозможно было вести. Приняли решение сдаться. Единогласно. Оставили оружие на позиции, вышли с поднятыми руками. Ребята нас нормально приняли. Все по-человечески», — говорит украинский пограничник Александр Савченко.
По мнению украинских пограничников, в нынешних условиях сдача в плен — единственная возможность выжить.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.
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