В НАТО оценили вероятность ввода войск на Украину

Перерастет ли конфликт в Третью мировую войну?

У НАТО нет намерений размещать своих солдат на Украине. Об этом в интервью немецкой газете Tagesspiegel заявил заместитель генерального секретаря организации.

По его словам, военные в рамках договора о взаимопомощи могут быть задействованы исключительно на территории государств — членов альянса.

А Украина в него, как известно, не входит. Сам Киев тоже не просил вводить войска, хотя нуждается в большей поддержке Запада, добавил представитель НАТО.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.