В НАТО оценили вероятность ввода войск на Украину
Заместитель генсека Джоанэ: НАТО не намерено вводить войска на Украину
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON; 5-tv.ru
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Перерастет ли конфликт в Третью мировую войну?
У НАТО нет намерений размещать своих солдат на Украине. Об этом в интервью немецкой газете Tagesspiegel заявил заместитель генерального секретаря организации.
По его словам, военные в рамках договора о взаимопомощи могут быть задействованы исключительно на территории государств — членов альянса.
А Украина в него, как известно, не входит. Сам Киев тоже не просил вводить войска, хотя нуждается в большей поддержке Запада, добавил представитель НАТО.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.
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