В Израиле опубликовали видео с пленницами ХАМАС
Отмечается, что ролик перед размещением в сети был отредактирован.
Фото: www.globallookpress.com / Ahmed Zakot
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Организация, занимающаяся поддержкой семей заложников, похищенных в сектор Газа 7 октября 2023 года, опубликовала видео с кадрами, на которых члены движения ХАМАС увозят в анклав служивших наблюдательницами на военной базе в поселке Нахаль Оз девушек. Об этом пишет Times of Israel.
Отмечается, что ролик перед размещением в сети был отредактирован. Из него, говорится в заявлении организации, убрали наиболее страшные кадры.
Ранее 5-tv.ru писал, что некоторые союзники Израиля приняли решение признать независимость Палестины. Штаты не одобряют операцию ЦАХАЛ в Рафахе.
Биньямину Нетаньяху и его воинствующим министрам остается только огрызаться на критику и еще сильнее бить по анклаву, но поддержки и одобрения все меньше.
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