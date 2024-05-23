В Израиле опубликовали видео с пленницами ХАМАС

Организация, занимающаяся поддержкой семей заложников, похищенных в сектор Газа 7 октября 2023 года, опубликовала видео с кадрами, на которых члены движения ХАМАС увозят в анклав служивших наблюдательницами на военной базе в поселке Нахаль Оз девушек. Об этом пишет Times of Israel.

Отмечается, что ролик перед размещением в сети был отредактирован. Из него, говорится в заявлении организации, убрали наиболее страшные кадры.

Ранее 5-tv.ru писал, что некоторые союзники Израиля приняли решение признать независимость Палестины. Штаты не одобряют операцию ЦАХАЛ в Рафахе.

Биньямину Нетаньяху и его воинствующим министрам остается только огрызаться на критику и еще сильнее бить по анклаву, но поддержки и одобрения все меньше.