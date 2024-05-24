Авиация уничтожила три украинских безэкипажных катера в Черном море

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 14 0

Вражеские объекты двигались в сторону Крыма.

Авиация уничтожила три украинских безэкипажных катера в Черном море

Фото: © РИА Новости / Сергей Русанов

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Тема:
Спецоперация

Морская авиация ВМФ России за ночь уничтожила три украинских морских безэкипажных катера в Черном море, следовавших к побережью Крыма.

Как сообщили в Минобороны, эти морские дроны были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота.

Кроме того, за прошедшую ночь также были сбиты три ракеты ATACMS над Крымом и два беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

 

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Спецоперация
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