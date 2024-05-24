Авиация уничтожила три украинских безэкипажных катера в Черном море
Вражеские объекты двигались в сторону Крыма.
Фото: © РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Морская авиация ВМФ России за ночь уничтожила три украинских морских безэкипажных катера в Черном море, следовавших к побережью Крыма.
Как сообщили в Минобороны, эти морские дроны были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота.
Кроме того, за прошедшую ночь также были сбиты три ракеты ATACMS над Крымом и два беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
- 24 мая
- Встреча с Ми-35 и Ка-52 обернулась для ВСУ ночным кошмаром. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 мая
- Боевиков расщепило на атомы после удара Су-34. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 мая
- Херш предрек Украине сокрушительное поражение без участия дипломатии
- 24 мая
- Штурмовиков на границе ДНР и Запорожской области прикрывают РСЗО «Град»
- 23 мая
- Москалькова призвала украинского омбудсмена ускорить обмен 500 пленных ВСУ
- 23 мая
- Украинские боевики ударили по центру Горловки в ДНР: что известно об атаке
- 23 мая
- СМИ сообщили о поражении ж/д состава с украинскими танками в Харьковской области
- 23 мая
- Росгвардия и ЦДУМ РФ подписали соглашение о сотрудничестве
- 23 мая
- В МАГАТЭ заявили об отключении Запорожской АЭС от основной линии питания
- 23 мая
- Беспилотник сбили в Елабужском районе Татарстана
Читайте также
50%
0.06 97.88
-0.02
Нашли ошибку?