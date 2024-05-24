Битва с дронами: зенитчики отбили массированную атаку беспилотников ВСУ

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Зенитчики группировки «Центр» отбили массированную атаку дронов ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Борьба с вражескими «птичками» ведется по всей линии фронта.

Российские ПВО за ночь сбили три ракеты ATACMS и два беспилотника, которые украинские боевики направили на Крым и Белгородскую область. В Черном море авиация уничтожила три вражеских безэкипажных катера.

Охота за дронами ведется и по всей линии фронта. ВСУ обрушили на позиции зенитчиков группировки «Центр» десятки беспилотников. Бойцы ВС РФ мгновенно отреагировали и открыли по ним огонь. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин стал свидетелем этого боя.

Изначально, снимать воздушный бой никто не планировал, на позиции зенитчиков группировки «Центр» съемочная группа приехала, чтобы записать интервью с бойцами.

Таких постов воздушной обороны на передовой много, они охотятся на вражеские беспилотники.

«На счету подразделения уничтожено больше десяти целей самолетного типа, и, соответственно, 52 «камикадзе», — рассказал командир зенитно-ракетного взвода с позывным «Лайт».

«Вот как-то так все происходит. Вот они, стопора. В принципе, наводиться, сопровождать цель несложно», — считает наводчик ЗУ-23 группировки «Центр» с позывным «Сталкер».

До конца интервью записать не удалось — запищал дрон-детектор, началась пальба, всех лишних отправили в укрытие.

В небе целая «карусель» из коптеров противника. Тут все сразу: и «Валькирия», и FPV-дрон. «Подключается оператор переносного зенитно-ракетного комплекса Игла».

«Игла» не всегда попадает с первого выстрела — беспилотники не выделяют столько тепла, как самолеты. Но все-таки поражает цель.

«Ну не обязательно там нужен двигатель, оно в длинах волн измеряется, тепло, поэтому по низколетящим до 700 метров можно вполне успешно работать», — рассказал военнослужащий группировки «Центр» с позывным «Сибай».

Во время съемок репортажа дрон-детектор не замолкал. Где-то рядом постоянно летали FPV-дроны, но никого из бойцов это не остановило — они невозмутимо делали свою работу.

Тема:
Спецоперация
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