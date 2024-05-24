Более 49 групповых ударов и четыре населенных пункта: главное из зоны СВО за неделю

Киевский режим понес огромные потери в живой силе и технике.

Вооруженные силы России нанесли более 49 групповых ударов по объектам противника, а также освободили один населенный пункт в Харьковской области и еще три — в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков с сводке о ситуации на Украине за неделю.

В период с 18 по 24 мая бойцы при помощи высокоточного оружия и беспилотников нанесли поражение военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, удары наносились по военной аэродромной инфраструктуре, местам хранения ракет, боеприпасов и топлива, цехам производства безэкипажных катеров и беспилотников.

«Кроме того, поражались пункты временной дислокации ВСУ, иностранных наемников и националистических формирований, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины», — добавил Конашенков.

За неделю военные армии России взяли под контроль четыре населенных пункта. В Харьковской области полностью освобождена Старица, в ДНР — Белогоровка, Клещеевка и Андреевка. На всех направлениях киевский режим потерял большое количество живой силы и техники, в том числе западной.

В плен сдались 67 украинских боевиков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные развернули в освобожденной Клещеевке в ДНР флаг России и копию Знамени Победы.