На Украине сообщили о прогремевшем взрыве в Чернигове

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 26 0

В Чернигове произошел взрыв

На Украине сообщили о прогремевшем взрыве в Чернигове

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky

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Тема:
Спецоперация

В регионе сработала воздушная тревога.

Взрыв произошел в Чернигове на севере Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».

Уточняется, что на фоне громких звуков в Черниговской области была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России при этом о нанесении возможных ударов в данном регионе в рамках спецоперации не сообщало и не комментировало информацию украинской прессы.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

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