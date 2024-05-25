Российские ПВО сбили 15 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14 0

Киевский режим вновь попытался совершить террористическую атаку.

Российские ПВО сбили 15 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду Спецоперация

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали в небе над Белгородской областью 15 реактивных снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что украинские нацисты предприняли попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ около 19:00 (по московскому времени). Для обстрела они использовали РСЗО Vampire чешского производства.

Силам ПВО удалось ликвидировать 15 вражеских снарядов на подлете к Белгороду.

О разрушениях или пострадавших в Минобороны не сообщили.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что два человека погибли в Белгородской области в результате обстрела ВСУ.

Тема:
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
21 мая
Установлены личности всех погибших при теракте в Белгороде
15 мая
Силы ПВО сбили две авиабомбы Hammer над Белгородской областью
15 мая
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгород
14 мая
Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ
13 мая
Число жертв обстрелов Белгорода достигло 19
13 мая
«Отчаяние и истерия»: американский политолог объяснил удар ВСУ по Белгороду
13 мая
Число жертв теракта в Белгороде выросло до 15
13 мая
Тело 14 погибшего достали из-под завалов дома в Белгороде
12 мая
Гладков: погибшие при обрушении дома в результате теракта в Белгороде пока не обнаружены
12 мая
«Варварство украинского руководства»: что известно о теракте в Белгороде
+21° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 26%
89.70
-0.55 97.10
-0.78
Стать лучшей версией себя: китайский гороскоп на июнь 2024 года

Последние новости

22:05
В Москве мужчина зарезал собутыльницу и скрылся с места преступления
21:48
В честь победы «Зенита» в Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн
21:31
Российские ПВО сбили 15 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью
21:12
Два человека погибли в Белгородской области в результате обстрела ВСУ
20:55
Опасная ситуация: Дмитрий Тарасов не справился с управлением Bentley
20:32
Повторил судьбу отца: известный певец Паравис умер от рака в 56 лет

Сейчас читают

Врачи констатировали смерть мужчины, открывшего стрельбу в Петербурге
«Пожалуйста, наслаждайтесь»: Ольга Серябкина обратилась к выпускникам
Доминик Джокер рассказал об «адской работе» артистов
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео