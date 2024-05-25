Российские ПВО сбили 15 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью
Киевский режим вновь попытался совершить террористическую атаку.
Фото: © РИА Новости / Стрингер
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Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали в небе над Белгородской областью 15 реактивных снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве рассказали, что украинские нацисты предприняли попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ около 19:00 (по московскому времени). Для обстрела они использовали РСЗО Vampire чешского производства.
Силам ПВО удалось ликвидировать 15 вражеских снарядов на подлете к Белгороду.
О разрушениях или пострадавших в Минобороны не сообщили.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что два человека погибли в Белгородской области в результате обстрела ВСУ.
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